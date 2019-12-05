نائب: بهذه الطريقة ستوزع رواتب الموظفين في حال تأخر اقرار الموازنة

اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية حنين القدو، الخميس، ان الحكومة الحالية لاتستطيع تقديم الموازنة للعام المقبل الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، ان "الموازنة الاتحادية للعام المقبل مازالت حتى اللحظة لدى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء"، مبينا ان "لدينا مشكلة كبيرة في توفر المبالغ المالية من اجل الايفاء بالتزامات الحكومة العراقية تجاه الشعب العراقي وهي مشكلة خطيرة جدا".

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واضاف القدو ان "البرلمان قد يبدأ الان بدراسة مفردات الموازنة المقبلة بشكل غير رسمي بغية تهيئة الظروف من اجل الصياغة النهائية، للخروج من هذا المازق الكبير بسبب الالتزامات الكبيرة التي وضعتها الحكومة على عاتقها وعلى عاتق وزارة المالية ومجلس النواب"، لافتا الى ان "الحكومة الحالية لاتستطيع تقديم الموازنة للعام المقبل الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

واكد القدو انه "بحال تاخر اقرار الموازنة المقبلة، لاي سبب كان فسيتم صرف مانسبته 1/12 من موازنة العام المقبل شهريا لغرض تسديد رواتب الموظفين لحين اقرار الموازنة".