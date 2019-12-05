بالوثائق.. صالح يصادق على انهاء عمل مجالس المحافظات

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الخميس، على انهاء عمل مجالس المحافظات. وكان مجلس النواب قد صوت في (26 تشرين الثاني 2019) على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨، الذي تضمن انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واحاله الى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة. وحصلت الخليج 365 على نسخة من مصادقة الرئيس صالح. Advertisements



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