كاتانيتش يدخل مواجهة البحرين بشكل جديد

رياضة 2019-12-05 | 13:04 5,758 مشاهدة أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، عن التشكيلة التي ستبدأ مباراة البحرين في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24" اليوم الخميس. وسيظهر المنتخب الوطني بشكل جديد في مباراة البحرين، حيث سيلعب بخطة 3-4-3 وجاءت على النحو التالي: حراسة المرمى: جلال حسن. خط الدفاع: علي فائز، احمد إبراهيم، ميثم جبار. Advertisements خط الوسط: علاء مهاوي، امجد عطوان، صفاء هادي، علي عدنان.



خط الهجوم: علاء عبد الزهرة، مهند علي "ميمي"، إبراهيم بايش. خط الهجوم: علاء عبد الزهرة، مهند علي "ميمي"، إبراهيم بايش. وستقام المباراة على "استاد عبد الله بن خليفة" في نادي الدحيل عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.

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