أكثر من عشرين عام واهالي منطقة الطوبة والنخيلة يستغيثون... فلم تشهد هذه المنطقة تنفيذ اي مشروع، وهي كما يؤكد ساكنوها، غارقة في المياه الآسنة طوال السنة. تمتزج تلك المياه خلال فصل الشتاء بمياه الامطار، رغم مطالبات اهالي المنطقة المتكررة للجهات الحكومية بإيجاد حلول لمشكلتهم الازلية.
النفايات والخراب الذي نال من بناها التحتية يتصدرها، وهي لا تصلح للعيش.
يبقى المواطن في حيرة من أمره، يعاني الأمرين، ما بين مشاكل الصرف الصحي والكهرباء والماء والمطبات والحفر التي تملأ الازقة.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: البصرة تغرق بمياه الصرف الصحي... وأصحاب سيارات الأجرة يرفضون دخول المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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