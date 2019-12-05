بالفيديو: البصرة تغرق بمياه الصرف الصحي... وأصحاب سيارات الأجرة يرفضون دخول المنطقة

هذا حالها منذ وجدت، رغم سعة مساحتها وتعدادها السكاني. جميع طرقاتها الرئيسية طينية، أزقتها مكب للنفايات، وأصحاب سيارات الأجرة يرفضون، دخول المنطقة. أما مياه الصرف الصحي، فقد تسببت بتهالك اسس المنازل.النفايات والخراب الذي نال من بناها التحتية يتصدرها، وهي لا تصلح للعيش.

يبقى المواطن في حيرة من أمره، يعاني الأمرين، ما بين مشاكل الصرف الصحي والكهرباء والماء والمطبات والحفر التي تملأ الازقة.

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