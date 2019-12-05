جلطة دماغية تودي بحياة لاعب دولي سابق

رياضة 2019-12-05 | 12:58 8,747 مشاهدة أعلن نادي الميناء الرياضي، الخميس، وفاة اللعب الدولي السابق قاسم جبار إثر جلطة دماغية، صباح اليوم. وذكر النادي في بيان أنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي ممثلة برئيسها وكافة أعضائها ولاعبيها الكابتن قاسم جبار، لاعب المنتخبات الوطنية العراقية ونادي الميناء السابق الذي توفي هذا اليوم أثر إصابته بجلطة دماغية (كان قد) رقد على إثرها في المستشفى".



وأضاف النادي في بيانه، أن "الفقيد كان قد عمل مستشارا لفريق كرة الصالات لنادي الميناء في الموسم الماضي".



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