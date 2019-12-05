الداخلية تنفي دخول القوات الامنية حالة الانذار القصوى

وقال المحنا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية والقطعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية تمارس مهامها بشكل طبيعي في بغداد وعموم المحافظات".

وأضاف، أن "البرقية التي نشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها عدد من الوكالات الإخبارية هي وثيقة مزورة وعارية عن الصحة".



ودعا المحنا المؤسسات الإعلامية إلى "الاعتماد على المصادر الرصينة في تناول الأخبار والابتعاد عن المصادر الوهمية التي تبث الشائعات في أوساط المجتمع".

يذكر أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورة لبرقية قالت إنها تشير إلى دخول القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، حالية الإنذار القصوى يوم الثلاثاء المقبل.