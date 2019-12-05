الزراعة : تسويق 5000 طن من محصول الشلب في بابل

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، تسويق أكثر من 5000 طن من محصول الشلب في محافظة بابل إلى مخازن وزارة التجارة منذ بدء الموسم الزراعي الحالي ولغاية الان.
وبينت، أن "المساحات المحصودة من محصول الشلب لغاية الان بلغت 8000 دونم من إجمالي مساحة الخطة الزراعية المنفذة البالغة 10700 دونم واستمرارعمليات الحصاد لباقي المساحة المزروعة من أجل تسويقها".
وأضافت، أن "عمليات التسويق لمحصول الشلب ولمختلف الأصناف المزروعة في المحافظة مستمرة ومن خلال المنافذ التسويقية التي أعدت للاستلام"، داعية الفلاحين والمزراعين إلى "الإسراع بتسويق محصولهم".
واعلنت وزارة الزراعة، في 28 تشرين الثاني 2019، سعيها لتضمين الرز العنبر ضمن البطاقة التموينية، مبينة انها وسعت المساحة المزروعة للمحصول الى 650 الف دونم.
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