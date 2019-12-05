اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن تفكيك شبكة ارهابية تابعة لديوان الحسبة في الانبار. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة بالتعاون مع استخبارات لواء ٢٩ من تفكيك شبكة ارهابية مكونة من اربعة إرهابيين يعملون بما يسمى ( ديوان الحسبة) في منطقة الشامية بالانبار". واضافت انهم "مطلوبين الى القضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب".



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