مرجع ديني يحدد الشروط الواجب توفرها بالمرشح لرئاسة الوزراء

حدد المرجع الديني قاسم الطائي، الخميس، شروط المرشح لرئاسة الوزراء، مشيرا الى انه لا ضير ان يكون من أي منطقة في العراق وينتمي لاي مذهب مهما كان.

وقال الطائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المرشح لرئاسة الوزراء يجب ان يكون عراقياً من جهة الابوين ومن العشائر العربية الضاربة في العمق التأريخي، ولا يحمل جنسيتين، بل واحدة عراقية، وان لا يقل عمره عن خمسين سنة قد شغل مناصب وظيفية في الدولة لا تقل عن عشرين سنة متدرجاً في درجاته الوظيفية".

وأضاف "على المرشح ان "يكون معروفاً بحسن سلوكه ورصانة شخصيته، وعلو ثقافته، كريماً في عشيرته، محترماً في معاشرته، وان يكون صاحب شهادة اكاديمية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها ومن الجامعات العراقية حصراً، ان يكون صاحب درجة معاشية متوازنة مع مكانته الاجتماعية، لا بالفقير ولا بالمعدم، ولا بالغني المفرط".

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وتابع ان "المرشح يجب ان يضمنه ما لا يقل عن عشرة مشايخ اصلاء من العشائر العربية العراقية، وان لا يكون قد حكم أو حبس لجناية، بل ولا لجنحة في مسيرة حياته، وان لا يكون من الاحزاب ولا من الكتل السياسية التي شاركت في السلطة طيلة الستة عشر عاماً الماضية".

وشدد على ضرورة ، ان "يكون صاحب غيره على بلده، وصاحب مروءة مع شعبه، وصاحب مصداقية في تعاملاته، وفاهم اللغة السياسية وذو شخصية قوية غير تابعة للغير، وشجاعاً في مواقفه لا تأخذه لومة لائم ولا تحركه الا مصلحة العراق، وذو إرادة صلبة ومستقلة"، لافتا الى انه "لا ضير ان يكون من أي منطقة في العراق وينتمي لاي مذهب مهما كان، ويفضل ان يكون من العشائر العربية الممتدة على عموم العراق، أي لها أمتداد في جنوب ووسط وشمال العراق من المناطق العريقة".