بين العقدة وتأكيد الأفضلية.. العراق يواجه البحرين في نصف نهائي 'خليجي 24'

ويسعى المنتخب الوطني إلى فك عقدة البحرين وتحقيق الفوز الغائب على "الأحمر" منذ 6 سنوات، حيث كان آخر فوز لأسود الرافدين بركلات الترجيح في "خليجي 21" عام 2013، بعدها تواجه المنتخبان 6 مرات انتهت 5 منها بالتعادل وواحدة بفوز البحرين.وفي تأريخ مواجهات كأس الخليج، فإن المنتخبين التقيا في 10 مواجهات، 5 منها انتهت بفوز العراق و4 بالتعادل وواحدة بفوز البحرين، حيث يؤكد التأريخ أفضلية أسود الرافدين على الأحمر البحريني بكأس الخليج.

وسيخوض المنتخب الوطني مباراة اليوم بتواجد جميع اللاعبين، باستثناء اللاعب مصطفى محمد الذي تعرض للحرمان لمباراتين، كذلك قد يلجأ مدرب أسود الرافدين سريتشكو كاتانيتش، الى اراحة كل من علاء عباس وسعد ناطق بعد تعرضهما للإصابة في المباراتين السابقتين.



وستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، وستكون منقولة على قنوات (الكاس HD 1 و2 وقناة عمان سبورت وكويت سبورت وبين سبورتس HD و HD1).