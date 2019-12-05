2019-12-05 | 10:21
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يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره البحريني على "استاد عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24" بالعاصمة القطرية الدوحة.
وفي تأريخ مواجهات كأس الخليج، فإن المنتخبين التقيا في 10 مواجهات، 5 منها انتهت بفوز العراق و4 بالتعادل وواحدة بفوز البحرين، حيث يؤكد التأريخ أفضلية أسود الرافدين على الأحمر البحريني بكأس الخليج.
وسيخوض المنتخب الوطني مباراة اليوم بتواجد جميع اللاعبين، باستثناء اللاعب مصطفى محمد الذي تعرض للحرمان لمباراتين، كذلك قد يلجأ مدرب أسود الرافدين سريتشكو كاتانيتش، الى اراحة كل من علاء عباس وسعد ناطق بعد تعرضهما للإصابة في المباراتين السابقتين.
وستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، وستكون منقولة على قنوات (الكاس HD 1 و2 وقناة عمان سبورت وكويت سبورت وبين سبورتس HD و HD1).
كانت هذه تفاصيل خبر بين العقدة وتأكيد الأفضلية.. العراق يواجه البحرين في نصف نهائي 'خليجي 24' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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