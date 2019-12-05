النفط يتراجع مع استعداد أوبك لبحث المزيد من خفض الإنتاج

تراجعت أسعار النفط، الخميس، قبيل محادثات أوبك التي تعقد في فيينا في وقت لاحق من اليوم الخميس، لتقلص بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل احتمال اتفاق المنتجين على مزيد من خفض الإنتاج وهبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 58.31 دولاراً للبرميل. وكانت قد صعدت 4.2 بالمئة يوم الاربعاء.
وعادت الأسعار الآن تقريباً إلى مستوياتها قبل أسبوع، قبل أن تتراجع بفعل عدم إحراز تقدم على صعيد وضع حد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة المستمرة منذ 17 شهرا والتي أثرت في النمو العالمي والطلب على النفط.
وتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، من بينهم روسيا، واحتمال الاتفاق على مزيد من خفض الإنتاج.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم أمس الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.
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