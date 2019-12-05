دخول اعداد كبيرة من المتظاهرين الى ساحة التحرير

افاد مصدر امني، الخميس، بأن اعداد كبيرة من المتظاهرين دخلت الى ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اعدادا كبيرة من متظاهري شارع فلسطين والحبيبية والشعب وصلوا قبل قليل الى ساحة التحرير وسط بغداد".

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واضاف المصدر ان "الوضع الامني في الساحة جيد"، مشيرا الى انه "لا يوجد اي احتكاك".

يذكر ان تظاهرات حاشدة انطلقت اليوم، في مناطق الحبيبية والشعب وشارع فلسطين في بغداد تضامنا مع متظاهري التحرير، ما ادى الى قطع مؤقت لعدد من الطرق الرئيسية امام حركة السير.