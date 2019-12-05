الاتحاد الإيراني يفسخ عقده مع مدرب المنتخب

2019-12-05 | 08:36
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كشفت وكلة الأنباء الإيرانية "إسنا"، أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم فسخ بالتراضي عقده مع المدير الفني لمنتخب بلاده مارك فيلموتس.
وذكرت الوكالة، أن "هذه الخطوة جاءت بعد لقاء عقده رئيس الاتحاد مهدي تاج مع ممثلين عن المدرب البلجيكي في تركيا أمس الأربعاء".
وأضافت أن "ثمة مزاعم بأن فيلموتس كان طلب فسخ عقده في الشهر الماضي لعدم تحويل راتبه في الوقت المناسب".
ولم يؤكد الاتحاد الإيراني رسمياً بعد فسخ العقد مع فيلموتس.
وأضافت أن "ثمة مزاعم بأن فيلموتس كان طلب فسخ عقده في الشهر الماضي لعدم تحويل راتبه في الوقت المناسب".
ولم يؤكد الاتحاد الإيراني رسمياً بعد فسخ العقد مع فيلموتس.
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