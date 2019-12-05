الاتحاد الإيراني يفسخ عقده مع مدرب المنتخب

وذكرت الوكالة، أن "هذه الخطوة جاءت بعد لقاء عقده رئيس الاتحاد مهدي تاج مع ممثلين عن المدرب البلجيكي في تركيا أمس الأربعاء".

وأضافت أن "ثمة مزاعم بأن فيلموتس كان طلب فسخ عقده في الشهر الماضي لعدم تحويل راتبه في الوقت المناسب".



ولم يؤكد الاتحاد الإيراني رسمياً بعد فسخ العقد مع فيلموتس.