كشف المدير التنفيذي للجنة الاربعين في ايران امير مرادي، اليوم الخميس، عن مشاركة 3.5 مليون زائر ايراني في زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).
واشار الى الخدمات المقدمة الى الزوار، وقال، ان عبور 3.7 مليون زائر من دون اي شكوى لم يكن عملا هينا حيث تمت عملية الاسكان والاستضافة بصورة ممتازة في هذا المجال.
واشار الى توزيع 110 ملايين وجبة غذاء بين زوار الاربعين في البلاد في طريقهم الى العراق للمشاركة في مسيرة الاربعين.
يذكر ان عدد زوار الاربعين الايرانيين كان قد بلغ 2.3 مليون زائر في العام الماضي، فيما شهد العام الجاري زيادة ملحوظة بعد الغاء تاشيرات الدخول من قبل العراق خلال فترة الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني يكشف عن اعداد الزائرين الايرانيين المشاركين في زيارة الاربعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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