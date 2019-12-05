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مسؤول ايراني يكشف عن اعداد الزائرين الايرانيين المشاركين في زيارة الاربعين

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كشف المدير التنفيذي للجنة الاربعين في ايران امير مرادي، اليوم الخميس، عن مشاركة 3.5 مليون زائر ايراني في زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).
وقال مرادي خلال اجتماع لجنة الاربعين في مدينة رشت بمحافظة كيلان شمال ايران، ان نحو 3.5 مليون زائر ايران شاركوا في مراسم الاربعينية اضافة الى اكثر من 200 الف من الرعايا الاجانب.

واشار الى الخدمات المقدمة الى الزوار، وقال، ان عبور 3.7 مليون زائر من دون اي شكوى لم يكن عملا هينا حيث تمت عملية الاسكان والاستضافة بصورة ممتازة في هذا المجال.


واشار الى توزيع 110 ملايين وجبة غذاء بين زوار الاربعين في البلاد في طريقهم الى العراق للمشاركة في مسيرة الاربعين.

يذكر ان عدد زوار الاربعين الايرانيين كان قد بلغ 2.3 مليون زائر في العام الماضي، فيما شهد العام الجاري زيادة ملحوظة بعد الغاء تاشيرات الدخول من قبل العراق خلال فترة الزيارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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