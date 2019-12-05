الرافدين يعلن استعداده تمويل الشركات الاستثمارية والمستثمرين لبناء مجمعات سكنية

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن استعداده لتمويل الشركات الاستثمارية والمستثمرين الذين يرومون القيام ببناء مجمعات سكنية او مراكز تجارية وأنشطة استثمارية اخرى تساهم في دعم الاقتصاد الوطني . وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "المصرف مستعد لتمويل المستثمرين والشركات الراغبين ببناء مجمعات سكنية او مراكز تجارية وأنشطة استثمارية اخرى تساهم في دعم الاقتصاد الوطني". Advertisements واضاف المصرف انه "قام بتمويل وتسويق العديد من المجمعات السكنية لغرض بناء مساكن للمواطنين ومنها مجمع ديوان السكني في الموصل - مجمع لؤلؤة ساوة في المثنى - مجمع الكوثر السكني في بابل - مجمع الون السكني في جلولاء - مجمع باب الناصرية السكني في الناصرية - مجمع مدينة السلام في النجف الاشرف - مجمع ارض بابل السكني في بابل - مجمع جبل عامل السكني في الديوانية - مجمع الأمل السكني في البصرة - مجمع اسكان الدوحة في المثنى - مجمع الزقورة السكني في الناصرية - مجمع العزيز السكني في الناصرية - مجمع النزاهة السكني في الناصرية - مجمع بيسان السكني في الناصرية". يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال السنوات الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.



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