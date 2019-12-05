مسلحون يختطفون شيخ عشيرة على طريق القناة في بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن مجموعة مسلحة اختطفت شيخ عشيرة على طريق القناة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين يستقلون ثلاث سيارات نزع بيك اب، اختطفوا ابراهيم جدوع الشمري شيخ عشيرة المعن لدى مروره على طريق القناة شرقي بغداد".

واضاف ان "قوة امينة طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".