أعلنت وزارة التربية، عن تقليص العطلة الربيعية، فيما اشارت الى ان مواعيد الامتحانات الفصلية ستحددها إدارات المدارس.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي للوزارة حيدر فاروق في تصريح لوكالة الأنباء العراقيىة (واع) ، ان "هناك مديريات بديلة عن مديريات التربية المغلقة، وأن جهاز الإشراف التربوي يتواصل مع مديريات التربية وإدارات المدارس، بغية التوصل لحلول سريعة للطلبة".
وأضاف أن "العطلة الربيعية لم تلغ بل تم تقليصها"، مشيرا الى ان "إدارات المدارس معنية بإكمال المناهج الدراسية من خلال استغلال الدروس الشاغرة وإعطاء دروس إضافية، وقد بدأ بتنفيذ هذه الإجراءات منذ الأسبوع الماضي".
وتابع أن "مواعيد الامتحانات الفصلية ستحدد من قبل إدارات المدارس"، موضحا ان "مدة تقليص العطلة الربيعية لم يتقرر بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر التربية: مواعيد الامتحانات الفصلية ستحددها إدارات المدارس والعطلة الربيعية سيتم تقليصها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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