للمرة الثالثة... العراقيون يحرقون قنصلية إيران في النجف









اسماء السيد - بغداد: أفادت وسائل إعلام، مساء الثلاثاء، باشتعال النيران في القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة.

ونقلت قناتا "العربية" و"الحدث" السعوديتان عن مصادر لهما، أنه "تم حرق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، تظهر فيها مجموعة من المتظاهرين يضرمون النيران في أجزاء من القنصلية، وذلك للمرة الثالثة في أقل من 10 أيام.

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وكانت القنصلية الإيرانية في محافظة النجف تعرضت للإحراق على يد متحجين أضرموا النيران فيها يوم الأحد 1 ديسمبر للمرة الثانية.

وشهدت القنصلية الإيرانية في كربلاء المجاورة، الحرق أيضا في وقت سابق من الشهر الماضي على أيدي محتجين غاضبين طالبوا بالحد من تنامي النفوذ الإيراني في العراق.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.