قوة امنية تفجر عبوة ناسفة مسيطر عليها في الجادرية

افاد مصدر امني، الخميس، بان قوة امنية فجرت عبوة ناسفة مسيطر عليها في منطقة الجادرية وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مكافحة المتفجرات فجرت عبوة ناسفة مسيطر عليه موضوعة قرب مركز باربي للتجميل في منطقة الجادرية وسط بغداد، من دون وقوع اية اصابات تذكر". واضاف المصدر انه "تم فتح تحقيق بالحادث".

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