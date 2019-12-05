ثنائية راشفورد تقود مانشستر يونايتد لإلحاق الهزيمة الاولى بتوتنهام مورينيو

وشهد لقاء الليلة أول عودة لجوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام إلى ملعب أولد ترافورد كمدرب بعد إقالته من تدريب اليونايتد في نهاية عام 2018.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لمورينيو بعد توليه القيادة الفنية لفريق توتنهام خلفًا لبوتشيتينو.



وسجل راشفورد هدفي مانشستر يونايتد (6، و49 من ركلة جزاء)، بينما أحرز ديلي ألي هدف توتنهام الوحيد (39).

وافتتح ماركوس راشفورد، التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، بتسديدة قوية، فشل باولو جازانيجا، حارس توتنهام في إيقاف الكرة، لتأخذ يده وتمر إلى الشباك.

وعاد راشفورد في الدقيقة 25، ليطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن يد جازانيجا والعارضة حرمتا الدولي الإنجليزي من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.



ونجح ديلي ألي في تسجيل هدف التعادل لصالح توتنهام، في الدقيقة 39، بعدما خدع مدافعي الشياطين الحمر، بمراوغة رائعة قبل أن يُسكن الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، حصل راشفورد المتألق على ركلة جزاء بعدما تعرض لعرقلة من موسى سيسوكو، نفذها بنفسه بنجاح في الدقيقة 49.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 21 نقطة في المركز السادس، بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة، في المركز الثامن.