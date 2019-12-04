مقتل اثنين من البيشمركة واصابة اخرين بهجوم لـ'داعش' في منطقة الدكات

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن اثنين من عناصر البيشمركة قتلا واصيب اثنان اخران بهجوم لـ"داعش" في منطقة الدكات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تنظيم داعش هاجم قوات البيشمركة في منطقة الدكات الواقعة بين محافظتي ديالى والسليمانية ما ادى الى مقتل عنصرين من هذه القوات واصابة اثنين اخرين بجروح".
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