بالصور.. العثور على عبوة 'وهمية' في سوق الشيوخ بذي قار

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم العثور على عبوة "وهمية" في سوق الشيوخ بذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مكافحة المتفجرات عثرت على عبوة وهمية عبارة عن وعاء بلاستيكي بداخله جهاز مضخم صوت بالقرب من تقاطع الصناعة سوق الشيوخ ذي قار".

واضاف المصدر انه "تم رفعها دون وقوع اية اضرار".

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