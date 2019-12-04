بالصور.. العثور على عبوة 'وهمية' في سوق الشيوخ بذي قار

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم العثور على عبوة "وهمية" في سوق الشيوخ بذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مكافحة المتفجرات عثرت على عبوة وهمية عبارة عن وعاء بلاستيكي بداخله جهاز مضخم صوت بالقرب من تقاطع الصناعة سوق الشيوخ ذي قار".
واضاف المصدر انه "تم رفعها دون وقوع اية اضرار".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.