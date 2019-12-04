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النجيفي ينفي ما نشرته احدى الوكالات بشأن ابن شقيقته

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نفى المكتب الاعلامي لرئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اسامة النجيفي، الاربعاء، ما نشرته احدى الوكالات بشأن ابن شقيقة النجيفي، فيما طالب الوكالة بنشر التوضيح والاعتذار عن النشر.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الأخبار الكاذبة لم تعد امرا يثير الكثير من الاهتمام نظرا لانتشارها وبخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، اما ان تنشر وكالة معتمدة خبرا كاذبا فانه امر يستحق الوقوف عنده ليس لتكذيبه فحسب بل اثارة أسئلة عن الهدف المستتر وراء ذلك".

 

واضاف ان "هذه الوكالة قد نشرت ان ابن شقيقة اسامة النجيفي انتقل من موزع بريد الى مدير عام في وزارة الاتصالات، علما ان الشخص المقصود لا يمت الى النجيفي بأية صلة، وهو لا يعرفه أصلا".

 

واعرب المكتب عن اسفه لـ"نشر هذا التلفيق، فانه يطالب الوكالة بنشر التوضيح والاعتذار عن النشر".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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