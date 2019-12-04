من دون اموال.. منتخب العراق يصل كازخستان للمشاركة في بطولة العالم للكوكوشنكاي

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2019-12-04 | 16:50
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وصل وفد المنتخب الوطني للعبة الكوكوشنكاي القتالية، الى كازخستان للمشاركة في بطولة العالم KWU 2019، التي تشهد مشاركة عدد كبير من دول العالم.
وضم وفد المنتخب كل من: رئيس الوفد عمار عدنان وهيب، مدرب المنتخب الوطني علي عمار عدنان واللاعبون كل من: حمزة ثامر شلب وزن 65 مصطفى محمد وهيب وزن 75 ومحمد عمار عدنان وزن 85 ورعد اسعد وزن 90 وعدي عبد الوهاب وزن 95 ومحمد عباس مفتوح، اما الحكام فهم كل من: رعد عبد الواحد، رعد ذياب، علاء حسين.
وسافر وفد المنتخب على نفقته الخاصة دون اي دعم حكومي وكذلك من دون تجهيزات رياضية، حيث اضطر اعضاء الوفد الى دفع تكاليف تذاكر السفر وحجز الفندق فيما لم يتمكن بعض اللاعبين من السفر بسبب المسألة المادية، إذ ان لجنة القرار 140 في وزارة الشباب والرياضة، وعدت الوفد بدفع التكاليف بعد عودتهم الى العراق.
وتقام البطولة للفترة من 3 لغاية 10 كانون الاول الجاري.
وسافر وفد المنتخب على نفقته الخاصة دون اي دعم حكومي وكذلك من دون تجهيزات رياضية، حيث اضطر اعضاء الوفد الى دفع تكاليف تذاكر السفر وحجز الفندق فيما لم يتمكن بعض اللاعبين من السفر بسبب المسألة المادية، إذ ان لجنة القرار 140 في وزارة الشباب والرياضة، وعدت الوفد بدفع التكاليف بعد عودتهم الى العراق.
وتقام البطولة للفترة من 3 لغاية 10 كانون الاول الجاري.
المحرر: محمد خليل
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