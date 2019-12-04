عبد المهدي: الحكومة تحولت لتصريف اعمال وعلى الكتل الاسراع باختيار رئيس وزراء جديد

أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، عن تحول الحكومة إلى تصريف أعمال يومية، فيما دعا الكتل السياسية الى الإسراع باختيار رئيس وزراء جديد.
وأضاف أن "الكتل السياسية عليها الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد"، مبيناً أن "المظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد ونبهت الجميع بأن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب".
وأوضح رئيس الوزراء، أن "هناك حاجة إلى ضغط شعبي كبير لاعادة الامور الى نصابها"، لافتاً إلى أن "الحكومة سترسل إلى البرلمان الحسابات الختامية".
وتابع عبد المهدي، أن "المظاهرات حدث مهم وهو تجديد للعملية وازاحة الكثير من السلبيات وتعطي زخم للاصلاح".
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