مسرور البارزاني: مستعدون لمواصلة دورنا الإيجابي من أجل عراق مستقر

وقال مكب بارزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل في مكتبه، اليوم، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، بحضور القنصل الأمريكي العام بأربيل ستيفن فاغن"، مبينا أنه "تم التباحث إزاء آخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة عموماً".وأكد بارزاني، بحسب البيان، "على تأكيد على أهمية استقرار واستتباب الأمن"، مشيرا الى أن "إقليم كردستان على استعداد تام لمواصلة دوره الإيجابي من أجل استقرار العراق".

من جهته، أبدى السفير الأمريكي، "دعمه للتفاهم المشترك بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ولاسيما فيما يتعلق بمشروع الموازنة المالية لعام 2020"، مجددا، "دعم الولايات المتحدة لإقليم كردستان".