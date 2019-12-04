مسرور البارزاني: مستعدون لمواصلة دورنا الإيجابي من أجل عراق مستقر

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، استعداد حكومة الاقليم لمواصلة دورنا الإيجابي من أجل عراق مستقر
وأكد بارزاني، بحسب البيان، "على تأكيد على أهمية استقرار واستتباب الأمن"، مشيرا الى أن "إقليم كردستان على استعداد تام لمواصلة دوره الإيجابي من أجل استقرار العراق".
من جهته، أبدى السفير الأمريكي، "دعمه للتفاهم المشترك بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ولاسيما فيما يتعلق بمشروع الموازنة المالية لعام 2020"، مجددا، "دعم الولايات المتحدة لإقليم كردستان".
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