رياضة 2019-12-04 | 16:31 1,347 مشاهدة خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، مرانه الاخير استعداداً لمواجهة البحرين في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24" بقطر. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. التحدي يعتلي وجوه اسود الرافدين في المران الاخير قبل مواجهة البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.