محتجون يقطعون جسراً وسط بيروت

قطع محتجون، اليوم الاربعاء، جسر الرينغ وسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما عززت القوى الأمنية من انتشارها عند جسر الرينغ وسط بيروت.
بتبع..
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