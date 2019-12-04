بسبب قطة... اختناق 63 طالبة في مصر!

تعرضت عشرات الطالبات المصريات في مدرسة بالدقهلية، الأربعاء، لحالات اختناق وصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق مواد مطهرة ومبيدات حشرية داخل المدرسة، حيث وصل عدد المصابين إلى 63 حالة.
ونوه بأنه ارتفع عدد الطالبات المصابات باختناق وضيق في التنفس إلى 63 طالبة نتيجة استنشاقهن مواد تطهير سامة.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة علي عبد الرؤوف، إلى أنه أجرى تحقيقا فوريا في الواقعة، وتبين أن عامل المدرسة عثر على قطة نافقة داخل أحد الفصول وقام بإزالتها وتعقيم مكانها بمبيد حشري ومواد مطهرة.
وتابع: "عندما دخلت الطالبات الفصل شعرن بصعوبة في التنفس بسبب رائحة المبيد، ولدى كشف الزائرة الصحية بالمدرسة عليهن قررت نقلهن للمستشفى لمجرد الاطمئنان، وخرجت الطالبات من المستشفى بعد التأكد من سلامتهن".
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