الأمن الإيراني يعلن اعتقال 145 عنصراً من المتظاهرين

ونقلت وكالة "فارس" عن زادة قوله، إنه "خلال احداث الشغب الاخيرة في عدد من مدن محافظة خوزستان قامت قوى الامن الداخلي في اطار عمل استخباري برصد واعتقال 145 شخصاً من الافراد الضالعين في اعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة في المحافظة".واضاف أنه "تم ضبط عدد من الاسلحة الحربية وبنادق صيد غير مرخص بها من هؤلاء الافراد المعتقلين الذين شاركوا في اعمال الشغب باستخدام السلاح".

وأوضح زادة، أنه "تم في هذا الاطار رصد واعتقال خلية تضم 4 عناصر مدعومين استخبارياً ومالياً من قبل زمر ارهابية مناهضة للثورة حيث تم ضبط سلاح حربي ومعدات منها".

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسين نقوي حسيني قد أشار في وقت سابق، إلى أن عدد معتقلي التظاهرات الأخيرة بلغ 7000 شخص".

