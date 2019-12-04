الأمن الإيراني يعلن اعتقال 145 عنصراً من المتظاهرين

أعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة "خوزستان" جنوب غرب ايران العميد حيدر عباس زادة، الأربعاء، عن اعتقال 145 من العناصر الرئيسية الضالعة في احداث الشغب الاخيرة في المحافظة.
واضاف أنه "تم ضبط عدد من الاسلحة الحربية وبنادق صيد غير مرخص بها من هؤلاء الافراد المعتقلين الذين شاركوا في اعمال الشغب باستخدام السلاح".
وأوضح زادة، أنه "تم في هذا الاطار رصد واعتقال خلية تضم 4 عناصر مدعومين استخبارياً ومالياً من قبل زمر ارهابية مناهضة للثورة حيث تم ضبط سلاح حربي ومعدات منها".
وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسين نقوي حسيني قد أشار في وقت سابق، إلى أن عدد معتقلي التظاهرات الأخيرة بلغ 7000 شخص".
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