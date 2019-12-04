صحيفة بريطانية: ترامب يلغي مؤتمره ويغادر قمة الناتو بعد سخرية زعماء منه

أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ألغى مؤتمره الصحفي وغادر قمة الناتو بلندن على خلفية تسريب فيديو يظهر زعماء دول بالحلف يسخرون منه.
كما أكدت وكالة "رويترز" البريطانية أن ترامب ألغى مؤتمره الصحفي في قمة الناتو التي تحتضنها لندن.
ورصدت عدسات المصورين حديثا جانبيا بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أقيم، يوم الثلاثاء، بقصر باكنغهام في لندن.
ووفق وسائل إعلام بريطاينة، يبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في غيابه".
وقالت الصحيفة إنهم لم يذكروه بالاسم، لكنهم أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.
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