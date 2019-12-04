صحيفة بريطانية: ترامب يلغي مؤتمره ويغادر قمة الناتو بعد سخرية زعماء منه

وقالت الصحيفة البريطانية إن رد فعل ترامب كان غاضبا على ما يبدو من قادة العالم الذين يسخرون منه، حيث وصف جاستن ترودو بأنه "ذو وجهين".

كما أكدت وكالة "رويترز" البريطانية أن ترامب ألغى مؤتمره الصحفي في قمة الناتو التي تحتضنها لندن.



ورصدت عدسات المصورين حديثا جانبيا بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أقيم، يوم الثلاثاء، بقصر باكنغهام في لندن.

ووفق وسائل إعلام بريطاينة، يبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في غيابه".

وقالت الصحيفة إنهم لم يذكروه بالاسم، لكنهم أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.

