تعرف على خارطة طريق الشرطة والقوة الجوية في البطولة العربية

واوقعت القرعة فريق الشرطة في مواجهة الشباب السعودي، وفي حال تأهل القوة الجوية الى هذا الدور، سيواجه الرجاء المغربي.

وتاهل الشرطة على حساب نواذيبو الموريتاني في دور الـ16، بعدما تغلب عليه بمجموع مباراتي الذهاب والاياب 6-0.



اما فريق القوة الجوية تنتظره مباراة صعبة امام مولودية الجزائر في اياب دور الـ16 والتي ستقام في السادس عشر من شهر كانون الاول الجاري، حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 0-0 على ملعب القوة الجوية "فرانسوا حريري".

وفيما يلي خارطة طريق الفريقين للوصول الى نهائي البطولة العربية:

طريق الشرطة:

الشرطة سيلعب مباراة الذهاب امام الشباب السعودي على ارض الاخير فيما سيخوض مباراة الاياب على ارضه.

وفي حال تأهل فريق القيثارة الخضراء لدور نصف النهائي، سيواجه الفائز من الاتحاد السعودي واولمبيك آسفي المغربي.



وستقام مباراة الذهاب على ارض الشرطة والاياب على ارض خصمه.

طريق القوة الجوية:

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في حال تأهل لدور الـ8، سيواجه القوة الجوية فريق الرجاء المغربي، حيث سيخوض الذهاب على ارضه والاياب على ملعب الرجاء.

وفي حال تأهل فريق الصقور، سيواجه الفائز من الاتحاد السكندري والاسماعيلي المصري في دور نصف النهائي.

وستقام مباراة الضهاب في نصف النهائي على ارض خصم الصقور والاياب على ارض القوة الجوية.

ولم تحدد بعد توقيتات مباريات دور الـ8، حيث من المؤمل ان تجتمع الاندية وتحدد المواعيد بالتنسيق بينها.

