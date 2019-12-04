'شارع الرشيد'.. ذاكرته وما شهده عبر التاريخ في كتاب جديد

ويتألف الكتاب من 190 صفحة و123 صورة وهو صادر عن مطابع دار الاديب في عمان ومتاح للبيع في شارع المتنبي في مكتبتي الرافدين وكلكامش.

ويعد "رحلة في ذاكرة شارع الرشيد" من الكتب المهمة من تاريخ بغداد لان الكاتب من عائلة بغدادية اصيلة، كذلك كان والده من تجار بغداد القدماء.



ولاقى الكتاب رواجاً كبيراً فور صدوره ونال استحسان النقاد والمؤلفين، كونه يغوص في ذاكرة احد اهم شوارع بغداد وما شاهده من ثورات على مر التأريخ.