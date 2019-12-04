الأوراق المالية يسجل ارتفاعا بعدد الشركات المتداولة في تشرين الثاني

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استناداً الى اهداف سوق العراق للاوراق المالية من القانون رقم 74 لسنة 2004 وتعليمات تداول الأوراق المالية وقواعد التداول الالكتروني وضوابط العناية الواجبة للمتعاملين بالأوراق المالية نظم سوق العراق للأوراق المالية (20) جلسة لتداول الاوراق المالية – تداول أسهم الشركات المساهمة العراقية – في شهر تشرين الثاني 2019 وفقا لاليات التداول على الانظمة الالكترونية حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق (102) شركة وعدد الشركات المتداولة (58) شركة، فيما يبلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من هيئة الأوراق المالية بسبب نقص الإفصاح (28) شركة".وأضاف، "بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر تشرين الثاني 2019 (29.888) مليار سهم فيما بلغت قيمة تلك الأسهم (34) مليار دينار، اما عدد عقود المنفذة بيعا وشراء من قبل المتعاملين فبلغت (7039) عقد، ليغلق مؤشر السوق ISX60 في اول جلسة من الشهر على (485.20) نقطة واغلق في اخر جلسة من الشهر على (485.80) نقطة ، مرتفعاً بنسبة طفيفة جدا بلغت (0.1%)".

وتابع، أن "عدد الاسهم المشتراة لغير العراقيين خلال تشرين الثاني بلغ (618) مليون سهم نفذت من خلال (476) صفقة شراء بلغت قيمتها (592) مليون دينار من تداول اسهم (19) شركة مساهمة مدرجة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من غير العراقيين (4) مليار سهم نفذت من خلال (669) صفقة بيع وبلغت قيمتها (16) مليار دينار من تداول اسهم (20) شركة مساهمة مدرجة".



وأوضح أنه "يمكن عقد مقارنة بين شهر تشرين الأول وشهر تشرين الثاني للعام الحالي من خلال ما تبين من مؤشرات للشهرين حيث سجل شهر تشرين الثاني انخفاض في عدد الجلسات بنسبة (9%)، قياسا بشهر تشرين الأول فيما سجل ارتفاع في عدد الشركات المتداولة وبنسبة (9%)، لكن كان هنالك انخفاض في عدد الاسهم المتداولة وبنسبة (52%) يقابله ارتفاع في قيمة الاسهم المتداولة وبنسبة (89%)، اما عن عن عدد الصفقات المنفذة لشهر تشرين الثاني وقياسه بالشهر الذي قبله فسجلت انخفاض بنسبة (88.5%)".