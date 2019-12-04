سجّل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية، الاربعاء، خلال شهر تشرين الثاني ارتفاعا ملحوظا في عدد الشركات المتداولة واقيامها قياسا بشهر تشرين الأول بعدد جلسات بلغت ٢٠ جلسة.
وأضاف، "بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر تشرين الثاني 2019 (29.888) مليار سهم فيما بلغت قيمة تلك الأسهم (34) مليار دينار، اما عدد عقود المنفذة بيعا وشراء من قبل المتعاملين فبلغت (7039) عقد، ليغلق مؤشر السوق ISX60 في اول جلسة من الشهر على (485.20) نقطة واغلق في اخر جلسة من الشهر على (485.80) نقطة ، مرتفعاً بنسبة طفيفة جدا بلغت (0.1%)".
وتابع، أن "عدد الاسهم المشتراة لغير العراقيين خلال تشرين الثاني بلغ (618) مليون سهم نفذت من خلال (476) صفقة شراء بلغت قيمتها (592) مليون دينار من تداول اسهم (19) شركة مساهمة مدرجة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من غير العراقيين (4) مليار سهم نفذت من خلال (669) صفقة بيع وبلغت قيمتها (16) مليار دينار من تداول اسهم (20) شركة مساهمة مدرجة".
وأوضح أنه "يمكن عقد مقارنة بين شهر تشرين الأول وشهر تشرين الثاني للعام الحالي من خلال ما تبين من مؤشرات للشهرين حيث سجل شهر تشرين الثاني انخفاض في عدد الجلسات بنسبة (9%)، قياسا بشهر تشرين الأول فيما سجل ارتفاع في عدد الشركات المتداولة وبنسبة (9%)، لكن كان هنالك انخفاض في عدد الاسهم المتداولة وبنسبة (52%) يقابله ارتفاع في قيمة الاسهم المتداولة وبنسبة (89%)، اما عن عن عدد الصفقات المنفذة لشهر تشرين الثاني وقياسه بالشهر الذي قبله فسجلت انخفاض بنسبة (88.5%)".
كانت هذه تفاصيل خبر الأوراق المالية يسجل ارتفاعا بعدد الشركات المتداولة في تشرين الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.