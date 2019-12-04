الإعلام الامني: العثور على 10 صواريخ قاذفة ضد الدبابات في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، العثور على 10 صواريخ قاذفة ضد الدبابات في محافظة صلاح الدين. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قواتنا الامنية تواصل تطهير الأراضي من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، فقد نفذت قوة مشتركة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين واجب تفتيش شمل قرى ( امطجعات-ابو درج-هباب الطير-بيار وضحة)".



وأضافت أن "الواجب جاء وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نتج عنه العثور على 13 أسطوانة اوكسجين و12 عبوة ناسفة و10 صواريخ قاذفة ضد الدبابات، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

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