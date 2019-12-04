رئاسة البرلمان: التعديلات المقترحة لقانوني الانتخابات والمفوضية تأريخية

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي استقبل، اليوم، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول برفقة رئيس الدائرة السياسية منوج ماثيو وعدد من المستشارين السياسيين في البعثة الأممية (يونامي)".وأضاف البيان، أن الكعبي "بحث نتائج الاجتماعات السابقة حول التعديلات المقترحة للقانونين والتطرق لأبرز التجارب والممارسات الديمقراطية العريقة والمحكومة ضمن نظام سياسي مستقر ومنسجم وعادل، مشدداً ضرورة التعاون في الإسراع بترجمة مطالب الشعب وتحويلها إلى مشاريع حقيقية تعيد ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية برمتها".

وذكر الكعبي، بحسب البيان، أن "الحراك الاحتجاجي الأخير والأصوات المنتفضة المطالبة بالتغيير ستساهم في تعزيز تمثيل الشباب بشكل واسع جداً، وفق نظام انتخابي عادل ومنصف ومستقر، فضلاً عن مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة"، واصفاً "التعديلات المقترحة لقانوني انتخابات مجلس النواب، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتأريخية سيما وأنها تنسجم مع مطالب الجماهير الحقة".