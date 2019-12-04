رئاسة البرلمان: التعديلات المقترحة لقانوني الانتخابات والمفوضية تأريخية

رأى النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأربعاء، أن التعديلات المقترحة لقانوني الانتخابات والمفوضية بأنها "تأريخية" وتنسجم مع مطالب الجماهير.
وأضاف البيان، أن الكعبي "بحث نتائج الاجتماعات السابقة حول التعديلات المقترحة للقانونين والتطرق لأبرز التجارب والممارسات الديمقراطية العريقة والمحكومة ضمن نظام سياسي مستقر ومنسجم وعادل، مشدداً ضرورة التعاون في الإسراع بترجمة مطالب الشعب وتحويلها إلى مشاريع حقيقية تعيد ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية برمتها".
وذكر الكعبي، بحسب البيان، أن "الحراك الاحتجاجي الأخير والأصوات المنتفضة المطالبة بالتغيير ستساهم في تعزيز تمثيل الشباب بشكل واسع جداً، وفق نظام انتخابي عادل ومنصف ومستقر، فضلاً عن مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة"، واصفاً "التعديلات المقترحة لقانوني انتخابات مجلس النواب، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتأريخية سيما وأنها تنسجم مع مطالب الجماهير الحقة".
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