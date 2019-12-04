المالكي: ماضون في تسمية رئيس وزراء جديد بموجب ما طرحته المرجعية

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم سفير الاتحاد الأوربي الجديد لدى العراق مارتن هوس، وخلال اللقاء أكد المالكي على ضرورة التنسيق الأكثر وتعزيز العلاقات مع دول الاتحاد".واشار المالكي بحسب البيان، الى ان "الازمة التي يتعرض لها العراق هي امتداد للأزمات التي تشهدها المنطقة"، داعيا الى "ضرورة ان يكون للاتحاد الأوربي دور سياسي في ابعاد الصراعات الدولية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون ان "القوى الوطنية والشعبية مصممة على المضي في تسمية رئيس وزراء جديد يحضى بالمقبولية السياسية والاجتماعية وبموجب ما طرحته المرجعية الدينية العليا من اجل الاسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".



بدوره اكد السفير هوس، أن "الإتحاد يدعم العراق في استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والعمل على تحقيق مطالب الشعب العراقي ".