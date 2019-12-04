المالكي: ماضون في تسمية رئيس وزراء جديد بموجب ما طرحته المرجعية

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن ائتلافه ماض في تسمية رئيس وزراء جديد يحضى بالمقبولية السياسية والاجتماعية، للاسراع في تنفيذ الاصلاحات وبموجب ما طرحته المرجعية الدينية.
واشار المالكي بحسب البيان، الى ان "الازمة التي يتعرض لها العراق هي امتداد للأزمات التي تشهدها المنطقة"، داعيا الى "ضرورة ان يكون للاتحاد الأوربي دور سياسي في ابعاد الصراعات الدولية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
واكد رئيس ائتلاف دولة القانون ان "القوى الوطنية والشعبية مصممة على المضي في تسمية رئيس وزراء جديد يحضى بالمقبولية السياسية والاجتماعية وبموجب ما طرحته المرجعية الدينية العليا من اجل الاسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
بدوره اكد السفير هوس، أن "الإتحاد يدعم العراق في استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والعمل على تحقيق مطالب الشعب العراقي ".
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