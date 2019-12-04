عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر رسالة بعثها، اليوم الاربعاء، الى رئيس الجمهورية برهم صالح عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق.
ونقل السفير رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى رئيس الجمهورية عبّر من خلالها عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق.
وبحسب البيان، فقد جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المتبادلة.
كما تم استعراض آخر التطورات والأحداث على الصعيدين العربي والدولي، وضرورة ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يعبّر لصالح عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.