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السيسي يعبّر لصالح عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق

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عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر رسالة بعثها، اليوم الاربعاء، الى رئيس الجمهورية برهم صالح عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، السفير المصري لدى العراق علاء موسى.

ونقل السفير رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى رئيس الجمهورية عبّر من خلالها عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق.


وبحسب البيان، فقد جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما تم استعراض آخر التطورات والأحداث على الصعيدين العربي والدولي، وضرورة ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.

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