الحشد: تفجير مضافات لداعش والعثور على مخبأ للسلاح والمتفجرات جنوب الموصل

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، تفجير مضافات تابعة لتنظيم "داعش"، والعثور على مخبأ للسلاح والعتاد والمتفجرات في صحراء الحضر جنوب الموصل.
وقال إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي التابع لقيادة عمليات نينوى للحشد، فجرت عدداً من مضافات داعش في صحراء الحضر جنوب الموصل".
وأضاف البيان، أن "القوة عثرت على مخبأ للسلاح والعتاد والمتفجرات في ذات المنطقة".
يذكر أن قوة من الحشد الشعبي والجيش باشرت، صباح اليوم، بعملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل.
وأضاف البيان، أن "القوة عثرت على مخبأ للسلاح والعتاد والمتفجرات في ذات المنطقة".
يذكر أن قوة من الحشد الشعبي والجيش باشرت، صباح اليوم، بعملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل.
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