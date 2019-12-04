رؤساء وزراء لبنان السابقون يدعون إلى وقف 'المهزلة فورا'

أكد رؤساء سابقون للحكومة اللبنانية أن تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري وإهمال لغاية الآن إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف هو استخفاف بمطالب اللبنانيين.
وتابع البيان أن "الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور".
وأضاف البيان، أن "أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخوّلة دستوريا إنما يساهم أيضا في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".
ونادى الرؤوساء الثلاثة في بيانهم بوجوب وقف هذه "المهزلة فورا" والمبادرة، ودون أي تلكؤ، إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع قانون لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الحريري قدم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي على خلفية استمرار الاحتجاجات، ومنذ ذلك الحين تبذل الأطراف السياسية اللبنانية جهودها لتشكيل حكومة جديدة توكل إليها معالجة الأزمة الحالية.
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