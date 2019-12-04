الأسدي لأسود الرافدين: عقدة البحرين ستُفك بإصراركم

2019-12-04 | 12:51
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خاطب رئيس بعثة المنتخب الوطني في قطر، لاعبي المنتخب العراقي قبل مواجهة البحرين في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24".
وقال الأسدي في تصريح نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن "العيون ترنو إليكم، ولا يمكن أن تقف طموحاتنا عند حاجز نصف النهائي"، مبيناً أن "كل لاعب يحمل طموحات مليوني عراقي، ولا بد لكم من تحمل المسؤولية".
وأضاف مخاطباً أسود الرافدين: "أنتم سفراء لوطنٍ ينتظر منكم فرحة لاتضاهيها فرحة أخرى"، مبيناً ان "عقدة البحرين ستُفك بإصراركم مثلما حدث في ساحات التغيير".
يذكر أن مباراة الغد ستكون هي الرابعة بين المنتخبين في ظرف أربعة أشهر، حيث سبق وأن التقيا في نهائي غرب آسيا وفي تصفيات المونديال مرتين.
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