الأسدي لأسود الرافدين: عقدة البحرين ستُفك بإصراركم

وسيتواجه المنتخبان في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24" على "استاد عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

وقال الأسدي في تصريح نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن "العيون ترنو إليكم، ولا يمكن أن تقف طموحاتنا عند حاجز نصف النهائي"، مبيناً أن "كل لاعب يحمل طموحات مليوني عراقي، ولا بد لكم من تحمل المسؤولية".



وأضاف مخاطباً أسود الرافدين: "أنتم سفراء لوطنٍ ينتظر منكم فرحة لاتضاهيها فرحة أخرى"، مبيناً ان "عقدة البحرين ستُفك بإصراركم مثلما حدث في ساحات التغيير".

يذكر أن مباراة الغد ستكون هي الرابعة بين المنتخبين في ظرف أربعة أشهر، حيث سبق وأن التقيا في نهائي غرب آسيا وفي تصفيات المونديال مرتين.