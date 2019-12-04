الحكم على مدير العقود الأسبق بمحافظة الأنبار لمخالفته تعليمات الذمة المالية

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن مصادقة محكمة التمييز في بغداد على قرار الحكم الصادر بحق مدير العقود في محافظة الأنبارالأسبق؛ لمخالفته تعليمات كشف الذمة المالية.
وأوضحت أن محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية صادقت على قرار الإدانة؛ لمخالفة المدان تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017)، وإخفائه معلوماتٍ تتعلق بملكيته لعددٍ من الأسهم في إحدى الشركات.
وأضافت أن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، إضافة إلى استمارة كشف الذمة المالية التي لم تُذكر فيها الأسهم، فضلاً عن اعتراف المدان بامتلاكه للأسهم، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وإدانته.
وبيَّـنت أن المحكمة حكمت أواخر شهر أيلول الماضي على المدان وفق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية استناداً لأحكام المادة (19) الأصولية.
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