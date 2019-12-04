بالفيديو: من سيخلف عبد المهدي؟

2019-12-04 | 10:40 1,226 مشاهدة مراحل تكليف رئيس الوزراء، بحسب المادة 76 من الدستور. أولاً، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء. ثانيا، يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. ثالثاً، يُكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق المكلف الأول في تشكيل الوزارة. رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب. خامساً، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة. برأيكم، من سيخلف عبد المهدي؟

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