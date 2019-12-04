صحف بريطانية: محاكمة 43 ضابط شرطة عراقيا لتورطهم في قتل المتظاهرين

كشفت صحف بريطانية، اليوم الاربعاء، عن قرب مقاضاة 43 من ضباط الشرطة العراقية لتورطهم في قتل متظاهرين معارضين للحكومة العراقية خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهر تشرين الاول الماضي، موضحة أن عمليات القنل جرت خلال الفترة من 1 إلى 5 تشرين الاول.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إنه من المقرر أن يواجه نحو 43 ضابطاً عراقياً متهمين بإطلاق النار على المتظاهرين المناهضين للحكومة في مظاهرات حاشدة في أوائل أكتوبر / تشرين الأول، مشيرة الى أن موعد المحاكمة سيكون في وقت لاحق من هذا الشهر.
,اوضحت الصحيفة، أن ما لا يقل عن 400 متظاهر قتلوا، فيما أصيب الآلاف منذ بدء الاحتجاجات في بداية شهر أكتوبر، موضحة أنه تم بالفعل الحكم على ضابطين لدورهما في قتل المتظاهرين، حُكم على أحدهم بالإعدام والآخر بالسجن سبع سنوات.
من جهتها نقلت صحيفة "ذا ناشيونال"، عن مسؤول أمني عراقي القول، إنه ستتم مقاضاة ثلاثة وأربعين ضابط شرطة هذا الشهر بتهمة قتل المتظاهرين خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تشرين الاول.
ورجحت أن يكون الحكم، كما في حالة الضابطين السابقين، اذ سيحكم الآخرون إما بعقوبة الإعدام أو يُحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات، بحسب الصحيفة.
,اوضحت الصحيفة، أن ما لا يقل عن 400 متظاهر قتلوا، فيما أصيب الآلاف منذ بدء الاحتجاجات في بداية شهر أكتوبر، موضحة أنه تم بالفعل الحكم على ضابطين لدورهما في قتل المتظاهرين، حُكم على أحدهم بالإعدام والآخر بالسجن سبع سنوات.
من جهتها نقلت صحيفة "ذا ناشيونال"، عن مسؤول أمني عراقي القول، إنه ستتم مقاضاة ثلاثة وأربعين ضابط شرطة هذا الشهر بتهمة قتل المتظاهرين خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تشرين الاول.
ورجحت أن يكون الحكم، كما في حالة الضابطين السابقين، اذ سيحكم الآخرون إما بعقوبة الإعدام أو يُحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات، بحسب الصحيفة.
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