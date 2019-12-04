أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة، اليوم الأربعاء، إيقاف العمل في دائرة احوال الرصافة ببغداد اعتباراً من الاسبوع المقبل.
وقال مدير الأحوال اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تقرر "ايقاف العمل في دائرة احوال الرصافة ابتداء من يوم الاحد الموافق الثامن من كانون الاول الحالي وذلك لاكمال الاستعدادات اللازمة لافتتاح الدائرة للبدء باصدار البطاقة الوطنية للمواطنين".
وأضاف الخفاجي، أنه "بافتتاح أحوال الرصافة "تصبح جميع الدوائر في جانب الرصافة تعمل بالنظام الالكتروني".
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