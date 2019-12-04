ائتلاف الوطنية يدعو لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة

دعا ائتلاف الوطنية، الأربعاء، إلى أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، مؤكداً على ضرورة أن تكون نسبة الترشيح للانتخابات المقبلة بواقع ٥٠٪ للترشيح الفردي ومثلها للقوائم.
وأضاف الائتلاف، أنه قدم "ملاحظاته إلى اللجنة القانونية بخصوص ما يجب أن يكون عليه قانون الانتخابات المقبل"، مشدداً على "ضرورة حسم ملف النازحين على خلفية ما شهده هذا الملف من عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات الماضية".
ودعا الائتلاف إلى أن "تكون انتخابات الخارج في مقر السفارة وأن يكون الانتخاب بايومترياً لتلافي حالات التزوير التي شهدتها الانتخابات السابقة".
وبشأن قانون مفوضية الانتخابات، أكد الائتلاف "ضرورة أن يكون أعضاؤها من القضاة المتقاعدين على أن يتم اختيارهم من قبل النقابات المتخصصة"، متابعاً أن "مهام تلك المفوضية ينبغي أن تكون مؤقتة تنتهي بانتهاء الانتخابات".
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