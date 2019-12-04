بالفيديو والصور: كرسي مصنوع من مليون دولار وزنه خيالي!

إذا كنت من محبي النقود، ستحب هذا العرض الفني الذي أطلق عليه اسم "X10 Money Throne"، حيث وضعت مليون دولار في هيكل كرسي مصنوع من الزجاج. الكرسي عرض في متحف فني في موسكو يعرف باسم "متحف المشاعر"، حيث اتيح للزوار الجلوس عليه والتقاط صورهم. الكرسي مصنوع من هيكل زجاجي مضاد للرصاص، وهي جاءت نتيجة لتعاون أليكسي سيرجينكو، وهو فنان روسي مع رجل الأعمال إيغور ريباكوف، والذي تبلغ ثروته أكثر من 1.2 مليار دولار. Advertisements ويبلغ وزن الكرسي محملا بالمال نحو نصف طن. ويقول سيرجينكو لوكالة رويترز إنه يقوم منذ أن كان بالثامنة من عمره بتنفيذ مشاريع فنية يهدف من خلالها التأثير على مشاعر وعواطف الناس، وأن "كرسي المليون دولار" يمثل قوة المال ويتيح للناس الشعور بطاقتها وإلهامهم لكسب المزيد.

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