الاعلام الرقمي: لقاء سري بين ترامب وزوكيربيرج يتسبب بحملة لمقاطعة الفيس بوك

وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الاجتماع الذي حدث في البيت الأبيض في شهر تشرين الأول الماضي قد كشف عنه تقرير صحفي لـ NBC News ، وأشار إلى أن اللقاء حضرته أيضا السيدة الأولى وعضو مجلس إدارة الشركة بيتر ثيل، وقد تزامن اللقاء مع زيارة زوكيبيرج لواشنطن للشهادة أمام الكونغرس بشأن مشروع عملته الرقمية المشفرة ليبرا".وأشار المركز، إلى أن "اللقاء مع الرئيس ترامب هو الثاني خلال شهر، والذي لم يعلن عنه البيت الأبيض، ولم يعرف أحد ما هي الغاية من اللقاء والغرض منه، ما أثار غضب المستخدمين الذين عبروا عن استيائهم من عدم الاعلان عنه ومعرفة ماذا دار فيه من حوار من خلال هاشتاك #DeleteFacebook".

وأضاف، أن "الهاشتاك تصدر الترند وشارك فيه الالاف منهم السيناتور اليزابيث وارن المرشحة الرئاسية لعام 2020 الذي اعتبرت عدم الإعلان عن الاجتماع فساداً واضحاً، حتى بعد تصريح زوكيبيرج امس في لقاء مع CBS This morning بان اللقاء تناول عدة أشياء كانت في ذهن ترامب وبعض الموضوعات التي تتعلق بعمل الفيس بوك التي تتداولها الاخبار".