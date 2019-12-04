الاعلام الرقمي: لقاء سري بين ترامب وزوكيربيرج يتسبب بحملة لمقاطعة الفيس بوك

أفاد مركزالإعلام الرقمي بأن حملة كبيرة أطلقها عدد من المستخدمين تدعو لحذف تطبيق فيس بوك من هواتفهم الذكية بعد الكشف عن لقاء "سري غير مُعلن" بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمدير التنفيذي لفيس بوك مارك زوكيربيرج.
وأشار المركز، إلى أن "اللقاء مع الرئيس ترامب هو الثاني خلال شهر، والذي لم يعلن عنه البيت الأبيض، ولم يعرف أحد ما هي الغاية من اللقاء والغرض منه، ما أثار غضب المستخدمين الذين عبروا عن استيائهم من عدم الاعلان عنه ومعرفة ماذا دار فيه من حوار من خلال هاشتاك #DeleteFacebook".
وأضاف، أن "الهاشتاك تصدر الترند وشارك فيه الالاف منهم السيناتور اليزابيث وارن المرشحة الرئاسية لعام 2020 الذي اعتبرت عدم الإعلان عن الاجتماع فساداً واضحاً، حتى بعد تصريح زوكيبيرج امس في لقاء مع CBS This morning بان اللقاء تناول عدة أشياء كانت في ذهن ترامب وبعض الموضوعات التي تتعلق بعمل الفيس بوك التي تتداولها الاخبار".
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