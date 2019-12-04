بندقية صيد تركية تدخل موسوعة 'غينيس'

وصارت بندقية الصيد التركية المصنعة لصالح شركة "سي زد" الأميركية (CZ-USA) المختصة بصناعة الأسلحة ضمن موسوعة غينيس، بعد مشاركتها في مسابقة رمي على الأقراص عبر خمسة متسابقين وذلك لمدة 12 ساعة تمكنوا خلالها من تحطيم 14 ألفا و167 قرصا.ووصلت بنادق هوغلو التركية يدوية الصنع والمشهورة بالمتانة والنقوش المذهبة إلى الأسواق العالمية ويجري تصنيعها في بلدة هوغلو التابعة لمنطقة "بك شهر" في ولاية قونية الواقعة على سفوح جبال طوروس وسط تركيا.

وتمتاز البنادق بزخارفها الجميلة والمذهبة ويتم إنتاجها على أيادي مجموعة من الحرفيين المهرة وتصديرها إلى الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها الدول الإسكندنافية، وأستراليا ودول الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، ويبلغ سعر البنادق ذات العيار 12 أكثر من عشرة آلاف دولار.