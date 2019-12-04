بندقية صيد تركية تدخل موسوعة 'غينيس'

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دخلت بندقية صيد كلاسيكية تركية الصنع من قبل شركة هوغلو الثلاثاء قائمة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتحطيمها أكبر عدد من الأقراص خلال فترة زمنية محددة في مسابقة الرماية بالبندقية التي جرت في ولاية كانساس الأميركية.
ووصلت بنادق هوغلو التركية يدوية الصنع والمشهورة بالمتانة والنقوش المذهبة إلى الأسواق العالمية ويجري تصنيعها في بلدة هوغلو التابعة لمنطقة "بك شهر" في ولاية قونية الواقعة على سفوح جبال طوروس وسط تركيا.
وتمتاز البنادق بزخارفها الجميلة والمذهبة ويتم إنتاجها على أيادي مجموعة من الحرفيين المهرة وتصديرها إلى الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها الدول الإسكندنافية، وأستراليا ودول الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، ويبلغ سعر البنادق ذات العيار 12 أكثر من عشرة آلاف دولار.
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