بالفيديو: مياه الأمطار تغرق العاصمة والمواطنون يرفعون الصوت!

صيف لاهب، وشتاء ممطر، ولا اعتراض على قدر الله في الأجواء، وانما الاعتراض على الجهات المعنية التي لم تجد حلا لمشاكل عديدة منها توفير الخدمات للمواطنين. اذ يشكو اغلب اهالي منطقة الشعب من تفاقم ازمة مياه الامطار والانسدادات المستمرة في المجاري.
مع كل زخة مطر تغرق بعض مناطق العاصمة، ويعيش اهاليها معاناة غرق منازلهم بالمياه، والجهات المعنية تكاد ان تكون عاجزة عن ايجاد حلول لانهاء هذه الازمة.
وما بين غضب المواطنين ومناشداتهم المستمرة، تبقى الحلول الترقيعية حاضرة والمتضرر الوحيد هو المواطن.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
وما بين غضب المواطنين ومناشداتهم المستمرة، تبقى الحلول الترقيعية حاضرة والمتضرر الوحيد هو المواطن.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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