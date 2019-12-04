بالفيديو: مياه الأمطار تغرق العاصمة والمواطنون يرفعون الصوت!

مع كل زخة مطر تغرق بعض مناطق العاصمة، ويعيش اهاليها معاناة غرق منازلهم بالمياه، والجهات المعنية تكاد ان تكون عاجزة عن ايجاد حلول لانهاء هذه الازمة.

وما بين غضب المواطنين ومناشداتهم المستمرة، تبقى الحلول الترقيعية حاضرة والمتضرر الوحيد هو المواطن.



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